Thor: Love and Thunder, leakato il design delle armature di Thor e Jane Foster?

Thor: Love and Thunder arriverà nei cinema a luglio ma, ancora, non abbiamo avuto nessun elemento visivo ufficiale a cui aggrapparci: niente trailer, poster, foto ufficiali. Solo qualche foto trapelata dal set in maniera più o meno ufficiale da qualche membro del cast o della crew. Eppure, un nuovo poster promozionale generico per i Marvel Studios sembra darci una risposta riguardo al look dei due protagonisti: Thor e Jane Foster.

Leaked poster shows new Thor and Jane Foster armour, plus a potential new Black Panther 👀 pic.twitter.com/tvYlJLldkq — Cinematic Hub (@Cinematic_Hub) January 7, 2022

Non è ben chiara l’origine del poster e a cosa sia destinato, ma vista la composizione sembra riflettere gli attuali eroi del MCU che portano avanti il lascito di Cap e Iron Man. In primo piano troviamo proprio Thor, con una nuova armatura, e Jane Foster, nella sua versione da semi-divinità coi poteri del dio del Tuono e un look molto vicino a quello fumettistico.

Tra gli altri eroi in vista, Spider-Man (disegnato estremamente basso, in verità: Tom Holland non è alto ma qui è disegnato molto più basso di Natalie Portman, che è solo un metro e sessanta), Shang-Chi, Star-Lord, il giovane Groot, Okoye (che quindi possiamo immaginare avrà un ruolo centrale in Black Panther: Wakanda Forever), Ms. Marvel (Kamala Khan), Hulk… intravediamo anche una lunga chioma rossa, a chi apparterrà? E il personaggio sulla destra di cui vediamo solo è il braccio è palesemente Black Panther, ma non ne vediamo il volto…

Se questo artwork sia davvero indicativo di quel che vedremo al cinema è tutto da dimostrare, ma per stile e realizzazione sembra autentico. Staremo a vedere.

Thor: Ragnarok riporterà il regista Taika Waititi a dirigere un lungometraggio dedicato al Dio del Tuono, per una sceneggiatura realizzata dallo stesso Waititi assieme a Jennifer Kaytin Robinson. Thor: Love and Thunder vedrà anche il ritorno di Chris Pratt nei panni di Peter Quill / Star-Lord, Dave Bautista come Drax il Distruttore, Pom Klementieff come Mantis, e Karen Gillan nei panni di Nebula.

Ricordiamo, infatti, che alla fine di Avengers: Endgame il personaggio di Thor si è unito ai Guardiani della Galassia, facendo intuire che i prossimi lungometraggi con protagonisti il character ed il gruppo di supereroi li avrebbero mostrato tutti insieme.

Thor: Love and Thunder arriverà nelle sale cinematografiche a luglio.

