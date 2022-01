Samsung Unpacked: spunta la data dell’evento di febbraio

Siamo ormai da tempo in attesa di scoprire cosa Samsung riserva agli utenti con i suoi nuovi S22, visto che nel corso del CES 2022 abbiamo visto gli S21 FE tanto chiacchierati, trovate a questo link il nostro approfondimento riguardante i nuovi telefoni del colosso sudcoreano. A quanto pare, la data di febbraio inizialmente anticipata peri nuovi gioiellini flagship potrebbe essere stata confermata, con Samsung che terrebbe un evento nel mese di febbraio 2022.

Parliamo nello specifico di un recente report ripreso sulle pagine di Wccftech, il quale anticipa che la nuova conferenza dovrebbe avere luogo nella giornata dell’8 febbraio. Questa avrebbe come obiettivo quella di mostrare ai fan principalmente i nuovi dispositivi, che non verrebbero quindi approfonditi da parte di Samsung quando questa si presenterà – verosimilmente – al Mobile World Congress, di cui è stata da poco confermata la presenza dal vivo (ne abbiamo parlato in questo articolo).

Per quel che riguarda invece il lancio dei nuovi gioiellini, a quanto pare servirà aspettare qualche settimana dopo la fine dell’evento. Si parla infatti di un debutto nella giornata del 24 febbraio 2022, la quale anticipa di qualche giorno il rinvio a marzo che era stato suggerito tempo a dietro, e per fortuna sembra scampato da parte di Samsung, che ha evidentemente avuto modo per organizzarsi con la crisi di scorte per riuscire a soddisfare la domanda dei consumatori che non vedono l’ora di mettere mano sul nuovo flagship.

Staremo a vedere quando il tutto verrà finalmente confermato dal colosso, visto che sembra servirà aspettare davvero poco. Parlando dei nuovi gioiellini, abbiamo da poco approfondito le specifiche tecniche che questi potrebbero presentare in seguito a un recente leak, trovate a questo link tutti i dettagli.