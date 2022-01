Robert Saget addio: morto a 65 anni il comico americano

Robert Saget, attore molto noto negli Stati Uniti per i suoi spettacoli comici e le sue interpretazioni al cinema e in tv, è stato trovato morto nella sua camera d’albergo al Ritz-Carlton di Orlando, Florida, nel tardo pomeriggio di domenica 9 gennaio.

Earlier today, deputies were called to the Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes for a call about an unresponsive man in a hotel room. The man was identified as Robert Saget & pronounced deceased on scene. Detectives found no signs of foul play or drug use in this case. #BobSaget pic.twitter.com/aB1UKiOlmi — Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) January 10, 2022

L’attore aveva sessantacinque anni e, apparentemente, la morte è avvenuta in modo naturale, senza segni specifici di cause di morte anomale: le indagini in merito sono comunque ancora in corso.

Siamo devastati nel confermare che il nostro amato Bob è morto oggi. Era tutto per noi, e vogliamo sappiate quanto amasse i suoi fan, la vita sul palco e far ridere tutti insieme persone di ogni tipo. Anche se vi chiediamo riservatezza al momento, vi invitiamo a unirci a noi nel ricordarlo nell’amore e nelle risate che ha portato al mondo.

ha scritto la famiglia in un comunicato ufficiale.

Saget stava portando avanti una serie di spettacoli di stand-up comedy dal vivo, attualmente. Nel nostro paese non era un nome noto, ma l’abbiamo visto in tante opere al cinema e in tv, come Gli amici di papà e Le amiche di mamma. Inoltre, nella versione originale, era la voce di Ted Mosby “dal futuro” in voice-over in How I Met Your Mother.

