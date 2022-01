Bel-Air: trailer del reboot della mitica serie con Will Smith

Will Smith ha lasciato il segno in tanti modi, ma chi ha vissuto gli anni ’90 lo ricorda con affetto soprattutto per Willy, il principe di Bel-Air (The Fresh Prince of Bel-Air), divertente serie tv andata in onda per sei stagioni e che ora vede un reimagining piuttosto drastico con la serie Peacock dal titolo Bel-Air, di cui è appena uscito il trailer.

Lo show arriverà sull’emittente dal 13 febbraio, prodotto dallo stesso Will Smith e con T.J. Brady e Rasheed Newson come showrunner.

Questa la sinossi:

Ambientato nell’America dei giorni nostri, Bel-Air reimmagina la mitica sitcom attraverso una nuova versione drammatica della storia di Will, dalle strade di West Philadelphia alle ville di Bel-Air. Quando questi due mondi collidono, Will scopre il potere delle seconde opportunità mentre naviga tra sentimenti contrapposti ed emozioni derivanti da un mondo molto diverso da quello che ha conosciuto fino a quel momento.

Avremo Jabari Banks come protagonista, nel ruolo che ha fatto la fortuna di Will Smith: questi invece gli altri interpreti (tra parentesi gli interpreti originali): Adrian Holmes / Phillip Banks (James Avery); Cassandra Freeman / Vivian Banks (Janet Hubert nelle prime tre stagioni, in seguito Daphne Maxwell Reid); Olly Sholotan / Carlton Banks (Alfonso Ribeiro); Coco Jones / Hilary Banks (Karyn Parsons); Akira Akbar / Ashley Banks (Tatyana M. Ali); Jimmy Akingbola / Geoffrey (Joseph Marcell); Jordan L. Jones / Jazz (DJ Jazzy Jeff); Simone Joy Jones / Lisa (Nia Long).

