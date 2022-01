The Batman: le nuove foto mostrano il design di Osvald Cobblepot e Riddler

Una manciata di nuove foto di scena e dal set di The Batman arriva in rete: tra queste, possiamo vedere il regista Matt Reeves che dà indicazioni a Robert Pattinson e il resto della crew e del cast, ma soprattutto un nuovo scatto di Catwoman e un paio di nuove foto del Riddler di Paul Dano e di Oz Cobblepot, colui che diverrà il Pinguino, interpretato da un irriconoscibile Colin Farrell.

The Batman – che ricordiamo, non sarà collegato in alcun modo ad altri precedenti film sul personaggio DC – vedrà nel cast Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne e del giustiziere mascherato, insieme a Zoë Kravitz come Selina Kyle / Catwoman, Paul Dano nei panni di Edward Nashton / Riddler, Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright in quelli di James Gordon, con John Turturro che sarà Carmine Falcone, e Colin Farrell come Pinguino.

