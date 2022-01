Hawkeye: Vincent D’Onofrio desidererebbe ancora tornare nei panni di Kingpin

Il Marvel Cinematic Universe sta procedendo al “recupero” di alcuni dei villain storici provenienti da serie e film non prettamente canonici con lo stesso MCU: tra questi il Wilson “Kingpin” Fisk interpretato da Vincent D’Onofrio, tornato ora (dopo tre stagioni di Daredevil su Netflix) in Hawkeye. L’attore ha affermato, a riguardo di un suo possibile ritorno:

Posso dire solo che spero di continuare a interpretare Wilson Fisk perché sono davvero appassionato di questo personaggio. Di tutta la mia carriera, posso dire che ci sono forse tre o quattro personaggi che vorrei riprendere perché in qualche modo penso semplicemente che non c’è stata abbastanza esplorazione. Wilson Fisk è uno di questi. È un essere umano molto particolare e penso che potrebbero usarlo in molti modi nel MCU.

Hawkeye è la nuova serie originale Marvel Studios ambientata nella New York City del post blip, dove l’ex Vendicatore Clint Barton/Hawkeye (Jeremy Renner) ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia in tempo per Natale. Ma quando si presenta una minaccia dal suo passato, Hawkeye si allea suo malgrado con Kate Bishop (Hailee Steinfeld), un’abile arciera di ventidue anni nonché sua grande fan, per smascherare una cospirazione criminale.

Il cast della serie include anche Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James e l’esordiente Alaqua Cox nel ruolo di Maya Lopez. Gli episodi dell’attesissima serie Marvel Studios in sei parti sono stati resi disponibili a cadenza settimanale, ogni mercoledì.

