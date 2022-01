Cobra Kai: arriveranno Jaden Smith e Hilary Swank?

In ogni stagione di Cobra Kai c’è almeno un ritorno eccellente dalla serie cinematografica di Karate Kid: i fan si stanno chiedendo se, nella quinta stagione, potrebbero spuntar fuori Hilary Swank (protagonista del quarto episodio) o Jaden Smith (eroe del remake di dieci anni fa). L’interprete di Daniel LaRusso, Ralph Macchio, e lo showrunner di Cobra Kai, Jon Hurwitz, rispondono alla

domanda.

Relativamente a Jaden Smith (e, magari, Jackie Chan) Macchio regala poche speranze, mentre è possibilista su Hilary Swank:

Be’, non penso, voglio dire… è una bella domanda ma la risposta è semplice: non funzionerebbe in Cobra Kai perché la questione è relativa al Miyagiverse. Chiunque abbia conosciuto o interagito con il maestro Miyagi è nel canone. Mentre i personaggi di Jaden Smith e Jackie Chan non erano in quel mondo, era un remake. Mentre per dire il personaggio di Hilary Swank era un’allieva di Miyagi, e c’è la possibilità di averla in futuro.

Veniamo quindi a scoprire che, sebbene a livello cronologico non ci sarebbero conflitti di sorta, il remake del 2010 (perlomeno stando a quanto dice Macchio) non fa parte del canone del cosiddetto Miyagiverse, in cui la figura del maestro nipponico è centrale. Swank, invece, certo rientra nel “pacchetto”.

Jon Hurwitz, invece, in un’altra intervista, afferma che

Tutto quello che possiamo dire a proposito di lei è che amiamo Hilary Swank. Pensiamo che sia un’attrice fenomenale e amiamo il suo personaggio in questo franchise. Ha ricevuto gli insegnamenti del maestro Miyagi ed è un personaggio importante nell’universo di Karate Kid. Non possiamo dire se tornerà, non possiamo dire come tornerebbe, se dovesse tornare.

Possiamo dire che ne parliamo tra noi e forse l’abbiamo incontrata, forse abbiamo lavorato con lei, forse no. Non possiamo dirvi nulla! Resterà una domanda senza risposta finché non apparirà nello show o la serie si concluderà. Ma la domanda sarà sempre ben accolta!

Insomma, non solo è possibilista ma sembra quasi voglia suggerire delle trattative avanzate già in corso per la sesta stagione o, chissà, che l’attrice premio Oscar abbia, in realtà, già preso parte alla quinta senza che la notizia trapelasse. Lo scopriremo a tempo debito.

