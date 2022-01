Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Bill Murray sarà il villain della pellicola

Bill Murray aveva già svelato la sua partecipazione a Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ma senza rivelare il ruolo: scopriamo ora che sarà il villain!

Tempo fa, Bill Murray ha rivelato, a sorpresa e presumibilmente senza che Marvel avesse dato il nullaosta, che avrebbe fatto parte del Marvel Cinematic Universe, dando a intendere che sarebbe stato in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, senza tuttavia rivelare l’identità del suo personaggio. Una nuova indiscrezione da parte sua, tuttavia, lo pone come villain della pellicola.

Da quando Murray ha detto che avrebbe fatto parte del film, si sono scatenate le teorie dei fan, e la più accreditata era quella del ruolo come Krylar, un villain minore che nel Regno Quantico (o Microverse, come veniva originariamente chiamato nei fumetti) ghermisce i suoi avversari con un macchinario che instilla loro una irrazionale fobia. Ebbene, la teoria potrebbe essere confermata da Murray stesso, che in un’intervista (la trovate qui), alla domanda “Che potere hai nei film Marvel?” ha risposto “Il mio potere è che sono un cattivone!”. Che vuol dire tutto e niente, ma ci dà un’indicazione del tipo di personaggio che andremo a scoprire.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania è previsto per l’arrivo nelle sale nel luglio del 2023, con un cast che vede riconfermati i ruoli di Michael Douglas, Paul Rudd, Evangeline Lilly e Michelle Pfeiffer, oltre a Kathryn Newton che prende il posto di Abby Ryder Fortson nella parte di una ormai cresciuta Cassie Lang.

Leggi anche: