Un gioco da ragazzi e altre storie: Wes Anderson dirigerà Benedict Cumberbatch nel film tratto da Roald Dahl

Un trio importante di personaggi unito per un progetto intrigante: Wes Anderson dirigerà Benedict Cumberbatch in un film tratto da un’opera di Roald Dahl. Stiamo parlando di Un gioco da ragazzi e altre storie, che in lingua originale è The Wonderful Story of Henry Sugar. Il progetto sarà sviluppato da Netflix.

Non si tratta della prima volta che Wes Anderson ha a che fare con un film tratto da un progetto di Roald Dahl, considerando che nel 2009 ha realizzato il lungometraggio animato intitolato Fantastic Mr. Fox, che aveva nel cast interpreti come George Clooney, Willem Dafoe e Jason Schwartzman.

Nel film tratto da The Wonderful Story of Henry Sugar, in italiano tradotto come Un gioco da ragazzi e altre storie, Benedict Cumberbatch, diretto da Wes Anderson, interpreterà proprio il personaggio di Sugar. Si tratta di un mix di storie vere e di finzione, che comprendono anche il racconto di come Roald Dahl sia diventato scrittore. La raccolta di racconti è stata pubblicata nel 1977.

Netflix prosegue quindi con la sua realizzazione di progetti tratti dalle opere di Roald Dahl, del resto quattro mesi fa ha annunciato l’acquisizione della Roald Dahl Story Company.

Qui sotto trovate la news dedicata: