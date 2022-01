Moonfall: nuovo trailer italiano, poster e foto del disaster movie di Roland Emmerich

Esce il 17 marzo, distribuito da 01 Distribution, il nuovo film di Roland Emmerich: Moonfall, con Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña, Charlie Plummer, Kelly Yu, Donald Sutherland. Vi presentiamo oggi il nuovo trailer italiano insieme alla locandina e ad alcune foto inedite.

Il film, in arrivo a febbraio negli States, è un’esclusiva per l’Italia Italian International Film – Gruppo Lucisano in collaborazione con Rai Cinema.

Questa la sinossi ufficiale:

Una forza misteriosa manda la Luna in rotta di collisione con la Terra minacciando la vita sul pianeta. Poche settimane prima dell’impatto, l’ex astronauta della NASA Jo Fowler (Halle Berry) è convinta di avere la chiave per salvare il mondo, ma solo l’astronauta Brian Harper (Patrick Wilson) e il teorico complottista K. C. Houseman (John Bradley) le credono. Questi improbabili eroi organizzeranno un’impossibile missione nello spazio, solo per scoprire che la nostra Luna non è quello che sembra.

