C’era una volta a…Hollywood: Quentin Tarantino ha scritto un libro su Rick Dalton, ma non lo pubblicherà

Abbiamo già parlato di come il romanzo dedicato a C’era una volta a…Hollywood sia un bel pezzo di letteratura scritto dallo stesso Quentin Tarantino, e, per chi ne volesse di più, il regista ha provato a mettere l’acquolina in bocca agli appassionati dichiarando che esiste un altro libro, già scritto, tutto dedicato alla carriera di Rick Dalton, ma che non verrà pubblicato.

Ecco cosa ha rivelato il regista:

Si tratta di un racconto biografico sulla vita di Rick Dalton. Va a scavare molto nella carriera dell’attore, racconta dei suoi show televisivi, dei vari film, racconta dei suoi piccoli ruoli, ci sono delle recensioni su questi lavori, e poi anche le sinossi. È un percorso lungo tutta la carriera di Rick Dalton fino al suo ritiro nel 1988, e nello stesso libro viene rivelato che è un libro realizzato da me, Quentin Tarantino nel 1999, e c’è anche una sorta di intervista che faccio allo stesso Dalton.

L’universo alternativo di Quentin Tarantino viene così condito in maniera succulenta da una storia della sua Hollywood sul personaggio di Rick Dalton, un qualcosa che però i fan non potranno, probabilmente, leggere, perché secondo il regista sarebbe destinato ad una nicchia troppo ristretta di appassionati. Vorreste leggere un libro del genere?