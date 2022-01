Black Adam: le foto di Dwayne Johnson durante delle riprese molto particolari

Dwayne Johnson sembra credere molto nel profetto di Black Adam, pubblicando spesso post entusiastici sulle particolarità tecniche di questo film di supereroi. Le foto di oggi vengono direttamente dal set, dove, al centro di un macchinario detto “egg” The Rock sta girando delle scene particolari la cui descrizione non risulta molto chiara, ma di sicuro molto affascinante:

Una giornata di lavoro davvero lunga, ma molto produttiva con la nostra produzione dei VFX di Black Adam.

10 ore si seduta nell’ “uovo” girando delle sequenze molto complicate in cui posso muovere solo gli occhi, la testa e le spalle, concentrandomi su punti non più grandi di una monetina… e il tutto impersonando Black Adam.

Nella mitologia, Teth Adam (il suo nome originale prima che la sua anima si scurisca e diventi Black) parte come uno schiavo nella sua patria del Kahndaq. Queste sequenze da schiavo sono super intricate e complesse.

Richiedono un vero sforzo di squadra per far tutto. Un enorme grazie al nostro regista Jaume Collet Serra, il nostro supervisore dei VFX – e due volte vincitore di un Oscar – Bill Westenhofer, il nostro intero team di post produzione da serie A e il brillante team degli effetti visivi, LOLA.

Grazie a tutti per il vostro tempo e i vostri incredibili talenti e non vedo l’ora che il mondo possa finalmente vedere l’Uomo in nero!