Morbius è stato rimandato per non intralciare il successo di Spider-Man: No Way Home (rumor)

L'uscita di Morbius è stata rimandata ad aprile, secondo alcuni report il posticipo sarebbe dovuto a Spider-Man: No Way Home.

Lo slittamento ad aprile dell’uscita al cinema di Morbius non ha fatto di certo felici gli appassionati di cinecomics e della Marvel. ma, secondo alcuni rumor, sembra che la decisione della Sony sia stata presa proprio per non intralciare il successo di un altro cinefumetto: stiamo parlando di Spider-Man: No Way Home.

Secondo quanto riferito in un report di Deadline il lungometraggio Morbius, che doveva arrivare negli Stati Uniti il 28 gennaio, avrebbe potuto condizionare gli incassi di Spider-Man: No Way Home, che negli USA è uscito il 17 dicembre, e che a fine gennaio sarà ancora presente nelle sale cinematografiche. La casa di produzione non vuole conflitti tra le sue uscite, soprattutto se si tratta di lungometraggi blockbuster.

Non resta quindi che aspettare l’1 aprile per vedere al cinema Morbius. Il film, diretto da Daniel Espinosa, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, vede nel cast anche Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar Jared Leto. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.