Moonfall: terzo trailer del disaster movie di Roland Emmerich

Dopo Independence Day, Godzilla, The Day After Tomorrow, Roland Emmerich fa il suo grande ritorno al genere che lo ha consacrato, quello del disaster movie: Moonfall – di cui oggi vi mostriamo il nuovissimo terzo trailer – vede protagonisti Halle Berry, Patrick Wilson e John Bradley.

Nel cast della pellicola, in arrivo a febbraio negli States e il 3 marzo nel nostro paese, anche Michael Peña, Charlie Plummer, Kelly Yu e Donald Sutherland.

La storia del film vede una forza misteriosa spostare l’asse della Luna, forzandola al di fuori della sua orbita e lanciandola in rotta di collisione con la Terra. Con poche settimane di tempo prima dell’annientamento della vita per come la conosciamo, la NASA e alcuni studiosi più o meno famigerati devono trovare una soluzione al disastro imminente.

Leggi anche: