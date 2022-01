Samsung lavora a un telecomando che si ricarica col Wi-Fi

Come da poco confermato, Samsung ha pensato a un telecomando in grado di ricaricarsi solamente sfruttando il Wi-Fi, che non richiede quindi cambi di pile.

Il mercato della tecnologia si evolve generalmente sotto molti aspetti, anche se di solito alcuni settori vengono considerati più di altri dalle major del settore. Per fare un esempio, le compagnie tendono a investire di più sui telefoni che sui telecomandi, anche se all’effettivo Samsung ha deciso di fare un grosso passo in tal senso, presentando una tecnologia a dir poco innovativa, che pur non rivoluzionando l’utilizzo di questi potrebbe cambiare in parte le carte in tavola.

Parliamo della possibilità di ricaricare i dispositivi senza che risulti necessario impiegare delle pile, che generalmente vanno cambiate di tanto in tanto, che si tratti di una volta ogni anno, o di qualche mese, in base all’utilizzo e alla qualità di queste. Il colosso ha pensato a un vero e proprio sistema di ricarica attraverso il Wi-Fi, che non sfrutta però la tecnologia wireless e solare vista fino a oggi, visto che si parla delle sole onde radio.

Ci troviamo davanti a un dispositivo che risulterà ecosostenibile non solamente per quel che riguarda la necessitò di impiegare delle pile ormai sparite, visto che il sistema – seppur ovviamente pian piano – ricarica i telecomandi solamente quando sono connessi al Wi-Fi, e non richiede quindi altro tipo di manutenzione. Il dispositivo verrà infatti realizzato in materiali riciclabili, come confermato ufficialmente da Samsung.

Verrà impiegato un design abbastanza minimale, come potete vedere in copertina all’articolo, con anche delle scorciatoie per accedere a Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e – ovviamente – Samsung TV Plus. Al momento non abbiamo ancora dettagli relativi al prezzo con cui il gioiellino del colosso sudcoreano verrà commercializzato, come anche una data d’uscita a cui affidarci. Restiamo quindi in attesa di novità al fine di sapere ulteriori dettagli sul telecomando di nuova generazione.