Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+ arriveranno a febbraio?

A quanto pare, potremmo avere a che fare con gli smartphone Realme 9 Pro e 9 Pro+ già nel giro di davvero poco tempo, come recentemente riportato sulle pagine di Gizmochina. Il noto portale ha infatti ripreso il fatto che i dispositivi in questione dovrebbero essere lanciati già nel corso del mese di febbraio 2022.

L’azienda ha già parlato della nuova serie a settembre dello scorso anno, confermando che però i telefoni sono stati rinviati al 2022, ma ora che il nuovo anno è arrivato, per fortuna le novità in merito a questi non dovrebbero essere particolarmente lontane. A svelare la finestra di lancio degli articoli è stato Mukul Sharma, come riportato su 91Mobiles, e anche se si tratta di informazioni tutt’altro che ufficiali, possiamo prendere il tutto come quasi vero, considerando che le fonti sondo alquanto affidabili e che la compagnia avrà di sicuro modo di aggiornarci presto sulla questione.

Stando a quel che sappiamo, la versione Pro si presenterà con all’interno il SoC Dimensity 810 targato MediaTek, mentre invece la compagnia ha optato per il chip Dimensity 920 per la Pro+. La serie, all’infuori del modello base, dovrebbe includere anche 9i e 9A, seppur sia abbastanza probabile che all’appello si presentino anche Note 9 e Note 9 Prime.

Va sottolineato però che, al momento, non abbiamo ulteriori informazioni sulla questione, sia per quel che riguarda le specifiche tecniche dei dispositivi, sia per una data più precisa di lancio, che in ogni caso, prendendo per reale la finestra di lancio di febbraio 2022, dovrebbe essere svelata da parte del colosso nel giro di davvero poco tempo. Restiamo in ogni caso in attesa di novità sulla questione, sperando che la compagnia possa presto aggiornarci sul futuro dei dispositivi in via ufficiale, approfondendo anche tutti i dettagli dei prossimi gioiellini in arrivo.