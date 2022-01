PlayStation VR2 ufficiale, tutte le caratteristiche e il trailer di Horizon Call of the Mountain

La seconda generazione del visore per la realtà virtuale di Sony è ufficialmente alle porte. Si chiama Playstation VR2 ed è stato presentato in occasione del CES 2022 di Las Vegas. Assieme al visore sono stati presentati anche i nuovi Sense Controller. Il nuovo visore VR ha bisogno di una Playstation 5 per funzionare, data e prezzo devono ancora venire annunciati. Resta per il momento un’incognita anche il design finale del prodotto – di cui Sony non ha ancora pubblicato nessuna immagine.

Pieno supporto alla risoluzione 4K HDR, il device monterà uno schermo OLED con risoluzione 2000 x 2040 per occhio e refresh rate di 90-120Hz (a seconda del videogioco riprodotto). Ovviamente la distanza tra le lenti è regolabile dall’utente, mentre il campo visivo è di 110 gradi.

Non manca nemmeno un ricco pacchetto di sensoristica progettato per portare realmente il visore di Sony nella prossima generazione della realtà virtuale. Troviamo, quindi, un Six-axis motion sensing system (giroscopio su tre assi, accelerometro su tre assi)​, l’IR Proximity sensor e quattro videocamere sul visore, più una videocamera per occhio per la funzione di eye tracking.

Ma ci sono altre novità: il visore avrà anche un motore in grado di restituire al giocatore un feed di vibrazione. Ad esempio – spiega Sony nel suo blog – la vibrazione potrebbe venire utilizzata per far percepire al giocatore i battiti del cuore del protagonista nei momenti più concitati, oppure per simulare lo spostamento d’aria degli oggetti virtuali che gli passano vicino alla testa. Insomma, spazio all’immaginazione grazie ad un nuovo strumento pensato per rendere l’esperienza in VR ancora più immersiva.

Il visore Playstation VR2 può già contare sulla sua prima esclusiva. Horizon Call of the Mountain è sviluppato da Guerrilla e Firesprite Games, developer che aveva già firmato The Playroom VR e The Persistence.