Kitbag: Vanessa Kirby in trattative per sostituire Jodie Comer

Sarà Vanessa Kirby, con ogni probabilità, l'interprete che vestirà i panni di Giuseppina Bonaparte in Kitbag al posto di Jodie Comer.

Probabilmente sarà Vanessa Kirby a sostituire Jodie Comer nel ruolo di Giuseppina Bonaparte nel film Kitbag, che racconterà il percorso di Napoleone Bonaparte sotto la regia di Ridley Scott. Proprio ieri è stato reso noto che per il conflitto con altri impegni di lavoro, Jodie Comer non potrà partecipare a Kitbag, e per questo sembra che Vanessa Kirby la sostituirà nei panni della protagonista.

La Kirby sarebbe ancora in trattative però sembra che la situazione sia a buon punto. Queste sono le parole con cui Jodie Comer si è tirata fuori dal progetto:

Sfortunatamente- ha detto- a causa dei cambi di programmazione dovuti al Covid non credo di poter far parte del progetto legato a Kitbag.

Secondo il detto che dà il titolo al film “c’è qualcosa del generale nascosta nel borsone di ogni soldato”. La storia racconterà le origini di Napoleone e seguirà la sua ascesa fino al ruolo di imperatore, esplorando anche la sua relazione con Giuseppina.

L’obiettivo del lungometraggio sarà quello di carpire sullo schermo il carisma e le capacità militari e visionarie di Napoleone. La produzione è degli Apple Studios.

Kitbag arriverà su Apple TV+ nel 2023.