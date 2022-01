The Devil In The White City: Keanu Reeves in trattative per la serie di Scorsese e DiCaprio

Keanu Reeves è in trattative per fare da protagonista nella serie TV The Devil in The White City, che sarà prodotta da Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio.

Keanu Reeves assieme al suo nuovo film da protagonista, Matrix Resurrections, sono attualmente nelle sale cinematografiche, ma l’attore è anche in trattative per fare da character principale nella serie TV intitolata The Devil In The White City, che ha come produttori Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio.

Il telefilm The Devil In The White City che dovrebbe avere Keanu Reeves come protagonista è tratto da un libro di Erik Larson del 2003. Si tratta della storia vera di due uomini, un architetto ed un serial killer, le cui sorti sono collegate alla fiera Colombiana di Chicago del 1893. L’architetto è Daniel H. Burnham, mentre l’altro personaggio è il dottor Henry H. Holmes che utilizza una struttura per sedurre, torturare e mutilare diverse giovani donne.

Il progetto legato a The Devil In The White City è iniziato addirittura nel 2010, quando Leonardo DiCaprio ha acquisito i diritti del libro, che erano diventati anche oggetto d’interesse della Paramount che voleva farne un film diretto da Martin Scorsese.

Nel 2019 Hulu ha annunciato che dal libro avrebbe tratto una serie TV con Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese come produttori esecutivi, assieme a Rick Yorn, Sam Shaw, Jennifer Davisson e Stacey Sher. Todd Field dirigerà i primi due episodi del progetto. Paramount TV Studios lavorerà alla produzione assieme alla ABC Signature ed alla Appian Way.