Sony presenta i TV Bravia XR 2022 ed estende la tecnologia 360 Spatial Sound alla soundbar premium HT-A7000

Sony ha da poco annunciato la nuova gamma di TV Bravia XR 2022, che sfrutta la tecnologia XR Backlight Master Drive nei modelli Mini LED e XR Triluminous Max sul nuovo OLED. Parliamo dei modelli Master Z9K 8K, X95K 4K Mini LED, Master A95K, Master A90K, A80K 4K OLED e X90K 4K LED.

Grazie alle molte tecnologie impiegate dal colosso, soprattutto per quel che riguarda il campo audio, la compagnia è riuscita a realizzare dei prodotti ottimi per quel che riguarda la spazialità del suono, che viene posizionato e localizzato in base alle immagini sullo schermo. Troviamo funzioni come Adaptive Calibrated Mode, che regola l’elaborazione delle immagini in base alla luce, al fine di ottenere un risultato quanto più simile rispetto a quanto originariamente immaginato in fase di produzione.

Ovviamente, il colosso ha avuto un occhio di riguarda per quel che riguarda il mondo console, introducendo la sigla “Perfect for PlayStation 5“, che viene portata avanti dalla presenza delle tecnologie Auto HDR Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode. I nuovi modelli top di gamma si presentano con la possibilità di accontentare ogni tipo di utente, proponendo un’esperienza di qualità sotto i fronti di video e audio, con diverse risoluzioni e grandezze per riempire ogni salotto. Trovate a questo link tutti i dettagli sui nuovi dispositivi targati Sony svelati ufficialmente.

Assieme ai nuovi TV, il colosso ha anche confermato un aggiornamento per la soundbar HT-A7000, la quale ora ha modo di sfruttare le potenzialità del 360 Spatial Sound Mapping, che permette di localizzare il suono, al fine di creare un campo sonoro ampio e avvolgente, in grado di creare differenze in base alla distanza del suono e alla direzione.