Morbius: ennesimo slittamento dell’uscita, ora programmata per aprile

Il film dedicato all'antieroe Morbius con protagonista Jared Leto cambia data d'uscita per la sesta volta: Sony Pictures ora lo programma per il 1° aprile.

Non c’è pace per Morbius, la pellicola Marvel / Sony con protagonista Jared Leto: apprendiamo ora, difatti, che la sua uscita è stata posticipata per l’ennesima volta, nonostante il film sia pronto oramai da molto tempo. La nuova finestra temporale di uscita è fissata ora per il primo aprile.

La pellicola, parte dell’universo cinematografico di Spider-Man (che è collaterale a quello del Marvel Cinematic Universe) doveva nei progetti iniziali arrivare nelle sale a luglio del 2020, ma tra la pandemia, le schedule incrociate degli altri film Sony e Marvel Studios e (forse) i timori di un film non all’altezza del responso del pubblico, Sony ha rimandato l’uscita svariate volte – ben sei! – ma sembrava che la data del 28 gennaio (3 febbraio, in Italia) sarebbe stata quella “giusta”.

Ora, invece, bisognerà attendere aprile per scoprire il destino di Michael Morbius, perlomeno negli States: per l’Italia non è stato ancora comunicato nessun cambio di data ufficiale, che sicuramente avverrà nei prossimi giorni.

Il film, diretto da Daniel Espinosa, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, vede nel cast anche Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar Jared Leto. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.

