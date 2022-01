I am Groot: ecco gli storyboard che confermano la presenza di Drax

Dopo l’annuncio dell’uscita della serie animata I am Groot entro questo 2022 su Disney+, sono stati rivelati alcuni storyboard che mostrano, oltre allo stesso protagonista, anche un personaggio importante per i Guardiani della Galassia: stiamo parlando di Drax.

Ecco gli storyboard di I am Groot che mostrano la presenza di Drax.

Gli storyboard sono stati realizzati dall’artista Mark Hurtado. Nelle immagini possiamo vedere Drax intento a giocare con il videogioco vintage Donkey Kong, mentre Groot si avvicina incuriosito e desideroso anche lui di giocarci. Il fatto che nei disegni sia presente solo Drax non vuol dire che si tratterà dell’unico membro dei Guardiani della Galassia che potrebbe comparire nella serie.

Nella serie Marvel What If…? il personaggio di Drax non è stato doppiato in originale da Bautista, ed ancora non è stato chiarito se in I am Groot potrà essere presente l’interprete assieme alla voce di Vin Diesel per il personaggio di Groot.

Parlando del personaggio di Groot il regista James Gunn ha dichiarato qualche tempo fa: