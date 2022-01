Friends – The Reunion in onda per la prima volta in chiaro su TV8 il 5 gennaio

Friends - The Reunion arriverà per la prima volta in chiaro grazie a TV8 domani, 5 gennaio, alle 21,30.

Per la prima volta Friends – The Reunion arriva in chiaro grazie a TV8, che trasmetterà lo speciale dedicato all’iconica serie TV domani, 5 gennaio, a partire dalle 21,30. Lo special è andato in onda negli States il 27 maggio su HBO Max ed è arrivato, in contemporanea, nel nostro Paese tramite Sky.

Lungi dall’essere semplicemente un nuovo episodio con i personaggi “vent’anni dopo” lo special diretto da Ben Winston è stato difatti, uno special televisivo in cui Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross) tornano sul set originale della serie, il mitico Stage 24 di Burbank, per rinverdire i fasti della saga insieme a straordinari ospiti. Tra questi, in rigoroso ordine alfabetico, abbiamo David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai. Il tutto diretto da Ben Winston.

Per tutti gli appassionati che non hanno potuto ancora vedere Friends – The Reunion l’appuntamento resta quindi fissato per domani, 5 gennaio, alle 21,30.

Potrebbe interessarti anche questa news:

Mentre questa è la nostra recensione dello Special: