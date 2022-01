AMD: il CEO Lisa Su mostra dal vivo la nuova APU “Rembrandt”

Lisa Su, CEO di AMD sempre pronta a schierarsi in prima linea quando si parla di annunci e novità di rilievo per la compagnia, ha da poco anticipato ufficialmente i nuovi Ryzen 6000 a 6nm, mostrando in foto le APU note con il nome in codice di Rembrandt.

Il tutto era già stato anticipato dalle pagine di VideoCardz, che hanno ripreso la notizia. Stando a quel che sappiamo, il dispositivo si presenterà con 8 core e 16 thread, con alcuni Ryzen di nuova generazione che avranno modo di raggiungere fino ai 5 GHz. Potete vedere la foto della CEO in cui viene mostrata la suddetta APU qui di seguito.

Happy New Year and welcome to 2022! We are kicking off the year with lots of new tech – hope you will join us for our #AMD2022 Product Premiere on January 4th at 7am PT: https://t.co/ixOLhxjkuM pic.twitter.com/DT0pXHiLXw — Lisa Su (@LisaSu) January 3, 2022

I dispositivi supporteranno le tecnologie PCIe Gen4 e le RAM DDR5, ma le generazioni dalla Zen 3 richiederanno il nuovo socket FP7 su mobile.

Per fortuna, avremo modo di scoprire di più in merito alle novità di AMD al CES 2022, evento durante il quale la compagnia avrà sicuramente importanti novità da condividere. Non ci resta per il momento che restare in attesa di scoprire di più in merito a quello che la compagnia ha in serbo per i fan, sperando che siano presenti novità sia lato mobile che desktop, visti i molti prodotti di cui si parla da tempo e di cui l’azienda sta sicuramente preparando degli annunci.