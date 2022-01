The Flash: il film darà vita ad una nuova Justice League (rumor)

In The Flash farà il suo esordio una nuova Justice League, secondo un rumor da poco diffuso su Twitter.

The Flash è il film DC Comics più atteso di questo 2022, ed il fatto che nel lungometraggio saranno presenti anche i Batman di Michael Keaton e Ben Affleck aumenta la curiosità degli appassionati. Nelle ultime ore si è diffuso un rumor che vorrebbe che in The Flash possa fare l’esordio una nuova Justice League con dei nuovi componenti.

(ATTENZIONE, LA NEWS POTREBBE CONTENERE SPOILER SU THE FLASH)

Secondo quanto riferito dall’insider MyTimeToShineHello in The Flash, alla fine del film, farà il suo esordio una nuova Justice League formata dallo stesso velocista scarlatto, con Supergirl e Shazam. La news è stata accolta con divertimento ed entusiasmo anche dallo stesso regista di Shazam!, David F. Sandberg, che ha definito questo rumor “una grande notizia per iniziare bene il 2022”. Ecco il tweet.

Questa nuova Justice League andrebbe a sostituire quella introdotta nei film DC Comics di Zack Snyder, segnando quindi un cambiamento di rotta rispetto al passato, cancellando lo snyderverso DC Comics. E proprio riguardo all’introduzione di personaggi particolari, Kevin Smith, di recente, ha parlato del fatto che sarebbe interessante introdurre in The Flash anche il Batman di Christian Bale. Ecco le sue parole: