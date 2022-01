La Ruota Del Tempo: doppio dietro le quinte sulla realizzazione dei set della serie

Lo showrunner e sceneggiatore Rafe Judkins, la regista Uta Briesewitz, il Production designer Ondrej Nekvasil e il cast, capeggiato da Rasamund Pike, ci raccontano, in due lunghe featurette ufficiali, le ispirazioni dietro i grandiosi set de La Ruota Del Tempo, il loro processo di realizzazione e come è stato solcarli durante le riprese.

La serie di romanzi a cui si ispira la serie è stata ideata e iniziata da Robert Jordan, per poi rimanere incompiuta per lungo tempo a causa del decesso dell’autore, per poi essere infine completata da Brandon Sanderson con gli ultimi tre libri.

Nel cast della serie ritroviamo Nynaeve al’Meara (Zoë Robins), Matrim Cauthorn (Barney Harris), Lan Mandragoran (Daniel Henney), Moiraine Damodred (Rosamund Pike), Egwene al’Vere (Madeleine Madden), Perrin Aybara (Marcus Rutherford) e Rand al’Thor (Josha Stradowski).

