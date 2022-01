Ciao, 2021!: video integrale del folle varietà russo di capodanno

02—Gen—2022 / 9:32 AM

Il colpo di genio dello showman russo Ivan Urgant quest’anno fa il bis ed ecco arrivare Ciao, 2021! spettacolo musicale di capodanno che non è altro che una parodia degli spettacoli di varietà musicali italiani dei primi anni ’80, che tanto spopolarono in Russia e che vengono ora ricordati, in forma parodistica, dallo show di Urgant: ecco il video di quest’anno.

Lo show, della durata di quasi un’ora e un quarto, vede nuovamente protagonisti improbabili figuri dai nomi “italiani” altrettanto improbabili come Lucia Ciabatta e Anatolio Zozzi, cantare assurde canzoni perfettamente in stile con l’epoca (la nostra preferita è “Piango al tecno” di Crema de la Soda) e aggirarsi su un set a metà tra Fantastico e Drive In.

Questa la scaletta di quest’anno:

Introduzione

Giovanni Urganti – Musica, ritmo e stile

Valerio Melazzi

Dario Giaracci – In un momento

Massimo Galcini

BIONDA MORTA – Il ragazzo con la giardinetta

La Mia Michela & Eva Pollini – L’inverno nel cuore

Lucia Ciabatta – Sole a Milano

MANIGI – Uomo Italiano

Lola

Giulia Peresildi

Giovanni Demetrio – Venere-Urano

Casa Agucci

VINCENZO MARLINI – Bruci come incendio

Valentino Gallo detto Wylsakom

Valerio Leonci – Margherita

Anna e Anatolio Zozzi

Sergio Brunello

LA BODA – Caro amico

Galibri e Mavini & Habibi – Federico Fellini / Bacca di lampone

Приветы из России

Pippo

Vaculecci e Gaga Rini – Sanremo Vasco

Amore – L’Italia mia

Qui trovate invece lo show dell’anno scorso:

L’ideatore dello spettacolo, Urgant, è notissimo in patria come showman e musicista: ad esempio ha condotto l’Eurovision Song Contest del 2009 svoltosi proprio a Mosca; lo scorso settembre gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia presso l’Ambasciata d’Italia a Mosca.

