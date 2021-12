Spider-Man: No Way Home supera Il Cavaliere Oscuro e diventa il 12esimo incasso di sempre negli USA

Spider-Man: No Way Home ha superato Il Cavaliere Oscuro, diventando il 12esimo incasso di tutti i tempi negli Stati Uniti.

Continua la scalata al box office di Spider-Man: No Way Home, che ha da poco superato Il Cavaliere Oscuro nella classifica dei migliori incassi di tutti i tempi negli Stati Uniti, arrivando alla dodicesima posizione.

Spider-Man: No Way Home negli USA è arrivato ad incassare 536 milioni di dollari, mentre Il Cavaliere Oscuro si è fermato a 534 milioni. A livello internazionale il lungometraggio ha guadagnato, fino ad ora, 644 milioni di dollari, e complessivamente ha ottenuto 1,1 miliardi. Si tratta di numeri notevoli, soprattutto in tempi di pandemia come quelli che stiamo vivendo. Il lungometraggio è in sala da circa due settimane, perciò ci sono ancora margini per perfezionare i guadagni.

Spider-Man: No Way Home è diretto da Jon Watts, già regista dei precedenti due capitoli, e ha tra i protagonisti Benedict Cumberbatch – che fa il suo esordio nella saga di Spider-Man nel ruolo di Doctor Strange -, Zendaya, Jon Favreau, Jacob Batalon e Marisa Tomei. Il film uscirà al cinema dal 15 dicembre, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.