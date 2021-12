Peacemaker: James Gun promette scene post-credit e contenuti extra su HBO Max

James Gunn, lo sappiamo, non è un uomo dalle mezze misure, e siamo sicuri che la sua serie tv spin-off di Suicide Squad, Peacemaker, sarà ricca di sorprese. Sorprese ora confermate da lui stesso, in alcuni tweet sul suo account ufficiale.

You’ll be able to watch special features on @hbomax #Peacemaker https://t.co/g93JWith6t

Every episode. It’s my way to give you guys a little something special for watching the credits of our hardworking crew. #Peacemaker https://t.co/tQZcl23z8w

— James Gunn (@JamesGunn) December 30, 2021