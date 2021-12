Intel ARC Alchemist in arrivo solamente a marzo?

Siamo in attesa da tempo di scoprire di più in merito alle nuove schede video targate Intel: note come ARC Alchemist, le quali sono rimaste nell’ombra per diverso tempo in seguito all’annuncio ufficiale della compagnia. C’è da dire che nel corso degli ultimi mesi non sono mancati dei report che hanno anticipato le presunte specifiche dei dispositivi, ma al momento non è ancora chiaro quando di preciso questi si presenteranno sul mercato.

Sappiamo per certo che – salvo rinvii, piuttosto usuali da ormai diversi anni – gli articoli potrebbero essere lanciati sul mercato nel primo quarto del 2022, seppur a quanto pare il tutto sarà peggio del previsto. Anche se il tutto va preso con le dovute pinze, un report ripreso sulle pagine di HotHardware ha sottolineato che potremmo avere a che fare con i dispositivi solamente nell’ultima parte del periodo promesso, e presentarsi quindi nel mese di marzo 2022.

A quanto pare all’effettivo, in origine la compagnia aveva intenzione di rilasciare i dispositivi nel mese di gennaio, che come sappiamo sarà molto importante per il settore della tecnologia, visto che vedremo finalmente il ritorno del CES 2022. Purtroppo, il colosso del mondo dei processori non presiederà all’evento dal vivo, come confermato, fra le altre cose assieme a moltissime altre compagnie, ed è quindi possibile che la presunta presentazione delle schede video sia saltata, non risultando pronta per essere affrontata in digitale.

Come accennato, si parla di report non ancora ufficiali, e non è ancora quindi confermato quando vedremo finalmente i nuovi articoli dal vivo, pronti a essere lanciati e a ricevere un approfondimento relativo alle varie specifiche tecniche. Restiamo in attesa di scoprire di più in merito a quando il tutto verrà finalmente svelato da parte del colosso.