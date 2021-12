BlackBerry: ufficiale la data di fine supporto per gli smartphone

Nonostante alcune volte dei dispositivi e delle aziende abbiano segnato il mercato della tecnologia, si sa, a volte è necessario dover dire addio a quanto visto nel corso degli anni. È purtroppo questo il caso dei BlackBerry originali, dei veri e propri telefoni che sono riusciti a conquistare il settore per diversi anni, ma purtroppo si tratta di gioiellini che non riceveranno più supporto dalla compagnia.

Fino a oggi, il colosso ha infatti continuato a occuparsi dei device in questione, ma come annunciato ufficialmente e ripreso da 9to5Mac, tutti gli smartphone che girano su BlackBerry OS e su BlackBerry 10 non riceveranno ufficialmente ulteriori patch. Di conseguenza, è possibile che alcune feature smettano di funzionare, come ad esempio per quel che riguarda messaggi, Wi-Fi e connessione a internet, come vale anche per le chiamate di emergenza. Il tutto avrà fine a partire dal 4 gennaio 2022, trovate qui di seguito la dichiarazione ufficiale del colosso tradotta.

Come promemoria, i servizi legacy di BlackBerry 7.1 OS e dei precedenti, come per BlackBerry 10, BlackBerry PlayBook OS 2.1 e le precedenti, non saranno ulteriormente disponibili a partire dal 4 gennaio 2022. A partire da questa data, i dispositivi con questi servizi e software legacy con connessioni (Wi-Fi e degli operatori) non saranno più affidabili per quel che riguarda il funzionamento, con il tutto che vale per dati, chiamate, SMS e numeri di emergenza.

Resta quindi il fatto che chi utilizza i dispositivi per semplice nostalgia avrà modo di continuare a fruire del tutto in maniera parziale, senza infatti che ci sia alcun tipo di affidabilità per gli utenti, ed è bene quindi al momento non rimanere con questi soli dispositivi fra le mani, visto che in caso di emergenza gli smartphone potrebbero non funzionare correttamente da un momento all’altro.