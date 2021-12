Spider-Man: Kevin Feige racconta l’ingresso del personaggio nel Marvel Cinematic Universe

Ora che la trilogia di Spider-Man del Marvel Cinematic Universe si è conclusa, Kevin Feige si è lasciato andare a qualche ricordo riguardo a come il personaggio è stato inserito nell’MCU, grazie all’esordio nel film Captain America: Civil War.

Kevin Feige ha così descritto l’ingresso di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe:

Quando abbiamo avuto la possibilità di inserire Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe abbiamo lavorato su due cose che prima non erano mai state fatte: il primo è stato lo scegliere un personaggio molto giovane ai suoi primi anni di liceo in grado di confrontarsi con i propri poteri, e poi abbiamo voluto farlo interagire con gli altri supereroi del Marvel Universe. Non abbiamo voluto tirare in mezzo il Goblin, la Oscorp, o il Doctor Octopus, ma ci siamo concentrati su personaggi ancora inediti sul grande schermo come Mysterio o l’Avvoltoio.

E parlando della scelta ricaduta su Tom Holland per la parte, Kevin Feige ha detto:

Quando mi sono incontrato con Amy Pascal per inserire Spider-Man nell’MCU c’era molta pressione, ed il primo passo era fare il casting del personaggio. Abbiamo voluto scegliere il più giovane Peter Parker possibile da far crescere nei vari film. Sapevamo che Tony Stark sarebbe stato importante in tutto ciò, all’epoca si stava girando Civil War e non eravamo sicuri di poter inserire Spider-Man nella prima fase delle riprese. Così abbiamo utilizzato Robert Downey Jr. e Chris Evans per fare dei provini con vari attori, e quando siamo arrivati a Tom Holland abbiamo trovato non solo un grande Peter Parker, ma anche un fantastico Spider-Man, perché era un grande attore ed un incredibile ginnasta al tempo stesso. Durante il provino fece una piroetta di fronte a Chris Evans. Poi le dinamiche create tra Tom Holland e Robert Downey Jr. erano perfette per Peter Parker e Tony Stark.