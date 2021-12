Il Grinch: un cinema negli Stati Uniti ha proiettato il film direttamente con Prime Video

Attraverso un video di TikTok diventato virale, un utente ha mostrato come un cinema negli Stati Uniti, stesse proiettando il film d’animazione Il Grinch utilizzando un account di Amazon Prime Video, un qualcosa di chiaramente vietato, che è stato rivelato dopo che la proiezione si è bloccata a causa del fatto che ci fossero troppi account collegati in contemporanea.

Ecco il video che mostra “l’incidente” legato alla proiezione de Il Grinch attraverso Prime Video in un cinema degli Stati Uniti.

Ahaha I'm crying. This movie theater supposedly tried to play The Grinch from Amazon Prime!

TikTok: rachel.m00re pic.twitter.com/6ozgt510yO

— 🎊 Creepe Paper, but in 2022 🍾 (@CreepePaper) December 30, 2021