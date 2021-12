Doctor Strange nel Multiverso della Follia: America Chavez in due nuove promo art

America Chavez è il primo (e l’unico attualmente confermato) dei volti nuovi che saranno presenti in Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il personaggio, interpretato da Xochitl Gomez, si era finora visto, in maniera non molto dettagliata, all’interno di una foto di scena, ma ora due nuove promo art ce ne mostrano meglio il design.

Si tratta di un mezzobusto tratto da quello che sembra la base per il character poster e l’immancabile action figure della serie Marvel Legends. Entrambe sono ad opera di Jerry J Wilson, di cui abbiamo recentemente visto i lavori per la serie What If…?

Ricordiamo che America Chavez, nei fumetti, è nota anche come Miss America, ha poteri sovrumani e viene da una dimensione parallela.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è interpretato, oltre che da Xochitl Gomez, da Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor, e uscirà nei cinema italiani il prossimo 4 maggio.

Questa la sinossi della pellicola:

Il film, collegato agli eventi di WandaVision e di Spider-Man: No Way Home, è un’emozionante corsa attraverso il Multiverso con Doctor Strange, il suo fidato amico Wong e Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch.

