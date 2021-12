Peacemaker: Judomaster rivelato nella nuova immagine da James Gunn

29—Dic—2021 / 10:47 AM

James Gunn ha rivelato il look di Judomaster in una nuova immagine tratta dalla serie TV Peacemaker che arriverà a gennaio su HBO Max. A interpretare il personaggio sarà l’attore Nhut Le. James Gunn sta così proseguendo, dopo The Suicide Squad, una sorta di operazione di recupero e valorizzazione di personaggi obsoleti della DC Comics.

Ecco l’immagine di Judomaster direttamente dalla serie TV Peacemaker.

Il personaggio di Judomaster è comparso per la prima volta nei fumetti nel 1964, su Special War Series #4 realizzato da Joe Gill e Frank McLaughlin. La prima incarnazione del character è stata quella di Hadley “Rip” Jagger, un sergente della Seconda Guerra Mondiale che praticava le arti del judo. Il figlio di Hadley prese l’eredità del padre, mentre la terza incarnazione del personaggio è stata introdotta in Justice League Quarterly, prima di arrivare alla quarta incarnazione rappresentata da Sonia Sato.

In Peacemaker Il “vigilante pacifista” che lotta (a modo suo) per riportare la pace, interpretato da John Cena, sarà circondato da un ricco cast, composto da Steve Agee (John Economos), Danielle Brooks (Leota Adebayo), Robert Patrick (Auggie Smith), Jennifer Holland (Emilia Harcourt), Chris Conrad (Vigilante), Christopher Heyerdahl (Captain Locke), Chukwudi Iwuji (Clemson Murn), Lochlyn Munro (Larry Fitzgibbon), Annie Chang (Sophie Song), Elizabeth Faith Ludlow (Keeya) e Rizwan Manji (Jamil).

La serie, in otto episodi, è stata ideata da James Gunn e sarà ambientata prima di The Suicide Squad: Missione Suicida, debuttando il 13 gennaio su HBO Max.