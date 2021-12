Eternals: Chloé Zhao svela il cupo finale alternativo

Non è affatto strano che una pellicola blockbuster possa avere “pronti” finali diversi, e venga poi scelto da mandare in sala, come definitivo, quello in grado di essere meglio recepito dal pubblico. Ce lo spiega anche Chloé Zhao, regista di Eternals, recente film supereroistico del filone del Marvel Cinematic Universe, uscito nei cinema italiani a novembre e in arrivo su Disney+ il 12 gennaio.

Non ho mai realizzato un film in cui il finale era quello che avevo scritto inizialmente! Quello lo trovi al montaggio. Il montaggio è un terzo del processo di realizzazione di un film, e quando lo mostri alla gente [negli screening di prova a porte chiuse] è lì che trovi il finale. Non penso che abbia fatto un singolo film in cui l’inizio e la fine rimanessero come nel copione, perché le scene sono fluide, seguono il girato. In effetti avevamo un altro finale che era davvero cupo. Cupissimo. Non mi dispiaceva, perché sono abituata a film più malinconici. Ma non penso sarebbe andato bene al pubblico.

Doveva finire con tutti di nuovo sull’astronave, con le menti cancellate e in procinto di dirigersi su un altro pianeta, un po’ alla Ai confini della realtà. (…) Ma è il Marvel Cinematic Universe, vuoi che la gente sia esaltata da quel che verrà dopo.

Il film Marvel Studios Eternals segue un gruppo di eroi sovrumani che ha protetto la Terra fin dall’alba dell’umanità. Quando mostruose creature chiamate Devianti, ritenute scomparse da tempo, ritornano misteriosamente, gli Eterni devono riunirsi per difendere l’umanità ancora una volta.

Eternals, , vanta un cast di grande respiro: la regia è affidata a Chloé Zhao, fresca di Oscar per Nomadland, mentre il cast del film comprende Richard Madden, che interpreta l’onnipotente Ikaris; Gemma Chan, che interpreta Sersi, amante dell’umanità; Kumail Nanjiani, che interpreta Kingo, dotato dei poteri del cosmo; Lauren Ridloff, che interpreta la velocissima Makkari; Brian Tyree Henry, che interpreta l’intelligente inventore Phastos; Salma Hayek, che interpreta la leader saggia e spirituale Ajak; Lia McHugh, che interpreta Sprite, eternamente giovane e al tempo stesso piena di saggezza; Don Lee, che interpreta il potente Gilgamesh; Barry Keoghan, che interpreta il solitario Druig; e Angelina Jolie, che veste i panni dell’impetuosa guerriera Thena. Kit Harington interpreta Dane Whitman.

