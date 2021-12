Chrome 100 potrebbe creare problemi con alcuni siti

A quanto pare, il rilascio di Chrome 100 potrebbe non essere solamente un bel traguardo per il colosso della ricerca, visto che il browser potrebbe portare con sé alcune problematiche. Parliamo nello specifico di una cifra tonda abbastanza simbolica, che dovrebbe presentare diversi importanti cambiamenti, ma che al contempo potrebbe danneggiare per via di un problema quasi satirico alcuni siti, forse non più funzionanti in seguito al debutto dell’update.

Il tutto dovrebbe arrivare sul finire di marzo del prossimo anno, quindi nel giro di qualche mese, e come riportato sulle pagine di GizChina, Google è già al corrente della situazione, e sta lavorando al fine di evitare che problemi di questo tipo possano presentarsi con la nuova versione di Chrome. Parlando di come il problema potrebbe danneggiare i siti, va specificato che si tratta a quanto pare di un semplice errore di lettura della versione.

Attualmente, delle piattaforme di occupano di leggere solamente le prime due cifre della versione, il che al momento è più che sufficiente, visto che non siamo ancora arrivati a tre. Tuttavia, superando il traguardo dei 100, alcuni portali finiranno a quanto pare per leggere solamente il 10 iniziale, lasciando stare l’ultimo zero, e segnalando quindi incompatibilità con una versione ormai abbastanza obsoleta, non più supportata nella maggior parte dei casi. Gli sviluppatori possono già evitare questo tipo di problema, seppur l’obiettivo di Google sia quello di eliminarlo completamente, lasciando che quindi tutti i portali possano funzionare correttamente con questa versione senza necessità di interventi aggiuntivi.

Staremo a vedere se un problema quasi buffo finirà davvero per danneggiare alcuni siti web per via dell’incompatibilità con la decima versione di Chrome, o se Google riuscirà nel corso dei prossimi mesi a mettere una pezza alla situazione, non richiedendo agli sviluppatori alcun tipo di azione.