Aliens: James Cameron racconta la storia che sta dietro al titolo

Di recente James Cameron ha raccontato la storia che sta dietro alla creazione del titolo Aliens, appartenente al secondo lungometraggio della saga horror sci-fi con protagonista il popolare xenomorfo. Il regista ha da subito avuto in mente l’idea di affiancar la “s” alla parola Alien, e, addirittura ad un certo punto aveva trasformato la “s” nel simbolo $ di dollari.

Ecco le sue parole:

Sì, è tutto vero. L’idea mi è venuta mentre ero con i produttori della 20th Century Fox e ci trovavamo davanti al trattamento della storia, dissi loro che avevo un’idea per il titolo, e perciò scrissi in grande ‘Alien’, aggiungendo una “s” finale. Quando la mostrai dissi che quel titolo era opportuno perché la ‘S’ avrebbe avuto a che fare col fatto che nel film ci saremmo trovanti davanti ad un esercito. Era un qualcosa di molto semplice e graficamente efficace. E poi dissi che tutto questo sarebbe sfociato in un’altra cosa: perciò aggiunsi due lineette alla “s” ed uscì fuori il simbolo del dollaro.