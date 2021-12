WhatsApp aiuterà in futuro a trovare dei punti di interesse vicini?

È da poco emerso, grazie alle pagine di WABetaInfo, particolarmente informate per quel che riguarda le potenzialità di WhatsApp che un nuovo aggiornamento dovrebbe permettere agli utenti di trovare le imprese vicine alla propria posizione, almeno quelle che hanno registrato un account business.

Come mostrato, dovrebbe risultare possibile nella ricerca scegliere alcuni punti di interesse, come ad esempio determinati negozi, o magari ristoranti, con la possibilità di trovare quindi dei luoghi vicini pronti a soddisfare le proprie esigenze, anche se non si era a conoscenza della loro esistenza.

Va specificato che, nonostante WABetaInfo preveda in anticipo moltissime novità, non sappiamo ancora se il tutto arriverà in Italia, visto che novità di questo tipo sono per ora state ristrette al territorio di São Paulo, e che quindi resterà da vedere se il tutto potrà essere utilizzato nel nostro paese, come anche quando.

Non abbiamo infatti ancora alcuna data a cui affidarci, anche se considerando l’entità della novità, a dir poco importante, speriamo che la compagnia abbia modo di parlare presto del tutto e di ufficializzare l’aggiornamento, anche se in fase di beta, al fine di permettere un migliore utilizzo degli account business in tutto il mondo.