The Witcher 2: il cast commenta la battaglia decisiva e il finale

Due nuove featurette per The Witcher 2 ci mostrano il cast e la showrunner della serie commentare l'epico season finale, battaglia decisiva compresa.

La showrunner di The Witcher 2 Lauren Schmidt Hissrich ci spiega, in una nuova featurette, il significato e le conseguenze delle rivelazioni finali dell’ultimo episodio della seconda stagione. Un altro video, sempre della serie The Witcher: Unlocked, vede anche Kim Bodnia (Vesemir), Paul Bullion (Lambert) e Yaen Atour (Coen) unirsi alla conversazione per raccontare il dietro le quinte dell’epica battaglia a Kaer Morhen.

Naturalmente i due video sono pieni di spoiler se non avete ancora visto la nuova stagione, siete avvisati!

Questa è la sinossi della serie:

The Witcher, serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. È la storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo del Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e prosperare, e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili.

Mentre questa è la logline della seconda stagione:

Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.

