MIUI Home e Xiaomi Paipai 4K svelati nel nuovo evento

Nel corso del nuovo evento di Xiaomi, all’infuori dei tanto attesi Xiaomi 12, abbiamo avuto modo di dare uno sguardo anche alla nuova tecnologia Xiaomi Home, oltre che a un miglioramento del Paipai della compagnia. Parliamo di due dei tanti annunci che la conferenza ha portato alle orecchie degli utenti, visto che la compagnia si è sbizzarrita anche ad esempio con dei nuovi veri e propri orologi smart, approfonditi in questo articolo.

Partendo con Paipai, abbiamo a che fare con la stessa tecnologia della compagnia già vista in passato, la quale permette attraverso un meccanismo wireless di trasmettere il segnale a degli schermi esterni, collegando il dispositivo con una semplice USB a un laptop. Questo nuovo gioiellino è pensato nello specifico per gli ambienti lavorativi, visto che si è parlato dei momenti in cui delle presentazioni possono risultare un problema a causa di problemi tecnici. Troviamo la risoluzione 4K, più che ottima considerando la trasmissione wireless, seppur il supporto sia limitato ai 30 FPS massimi.

Quello che vedete qui di seguito invece è un piccolo schermo da 8 pollici pronto a portare avanti una nuova tecnologia del colosso, la quale prende il nome di MIUI Home, seguendo ovviamente il nome dell’interfaccia della compagnia. Si parla di uno speaker con un assistente vocale, pensato come per gli articoli dedicati ad Alexa al controllo degli apparecchio smart nella propria abitazione, o di qualunque ambiente si tratti.

Il nuovo gioiellino ha modo di riconoscere gli altri dispositivi presenti nel proprio ambiente smart, offrendo un’interfaccia con cui interagire facilmente al fine di controllare il tutto nel giro di pochi semplici comandi da parte di tutta la famiglia. I veri protagonisti della conferenza, in ogni caso, sono stati gli Xiaomi 12, smartphone di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.