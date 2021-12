Matrix Resurrections: il produttore svela dettagli di produzione, ci sarà un sequel?

Tra i più grandi collaboratori storici delle sorelle Wachoski c’è James McTeigue, che è stato loro assistente e aiuto regista in molti loro progetti, nonché produttore, dirigendo anche alcuni film, tra cui il più famoso è certamente V per Vendetta. McTeigue, produttore anche di Matrix Resurrections, ha ora rivelato alcune interessanti info proprio riguardo la produzione del film in una recente intervista.

Guarda, per quanto ci riguarda, penso, al momento, c’è solo il film che avete visto. Non abbiamo un prequel in testa. Non abbiamo un sequel in testa. Non abbiamo altre trilogie. Ma penso che il film funzioni davvero laddove è aperto all’interpretazione del pubblico.

ha rivelato McTeigue sul fatto che il finale di Resurrections, senza scendere in spoiler, rimane piuttosto aperto.

Penso che quando hai un franchise con così tanto potenziale monetario, c’è sempre modo di parlare [di eventuali seguiti]. È lo stesso modo in cui l’universo Marvel si ripete e gira su se stesso, e hai [un nuovo] Spider-Man, Iron Man, Thor. C’è sempre del potenziale per aggiornare questi film per via della possibilità di farci soldi e raccontare nuove storie. Anche se non dovrei dire che è solo una questione puramente monetaria. Però, sì, senti, c’erano diverse versioni [di sceneggiature per un quarto capitolo] là fuori, ma non avevano [in Warner Bros.] trovato quella giusta. Quindi quando Lana alla fine è tornata dicendo “Guardate. Sarei interessata a fare un altro film” naturalmente hanno seguito la cineasta che Matrix l’ha creato.

ha inoltre affermato il produttore.

Matrix Resurrections è il tanto atteso quarto film dell’iconico e innovativo franchise che ha ridefinito un genere. Diretto dalla visionaria regista Lana Wachowski, il film riunisce nuovamente le star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss negli iconici ruoli di Neo e Trinity.

Il film è interpretato anche da Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci, Telma Hopkins, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Riemelt, Brian J. Smith e Jada Pinkett Smith e sarà nelle sale italiane a partire dal 1 gennaio 2022.

Questa la sinossi ufficiale:

In un mondo diviso tra due realtà – c’è la vita di tutti i giorni e ciò che si nasconde dietro – Thomas Anderson deve capire se seguire ancora una volta il bianconiglio. Occorre scegliere se stare fuori o dentro Matrix, che è diventato più forte, sicuro e pericoloso che mai.

