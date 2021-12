Hulk e Thor: un crossover a fumetti per festeggiare i 60 anni dei personaggi Marvel

La Marvel ha deciso di festeggiare i 60 anni di Hulk e Thor con un crossover a fumetti che inizierà ad essere pubblicato nel 2022. Donny Cates sarà lo sceneggiatore delle storie che andranno a sfociare in Hulk vs. Thor: Banner of War.

Questa è un’immagine tratta dal crossover di Hulk e Thor.

Il crossover tra Hulk e Thor inizierà in Hulk vs. Thor: Banner of War Alpha #1, e si tratterà di una storia divisa in cinque parti in uscita a fine aprile. Il crossover andrà poi avanti da maggio fino ad arrivare a giugno. Le storie a fumetti saranno disegnate da Martin Coccolo, mentre le copertine saranno realizzate da Gary Frank. Al centro del fumetto ci sarà ancora una volta la rivalità che contrappone da tempo Hulk e Thor.

Donny Cates ha dichiarato:

Ero sorpreso che la Marvel volesse me per questo crossover. Sono conosciuto per le mie storie molto intimiste, ma posso assicurare che faremo delle cose folli, spaccheremo tutto, e faremo nel modo migliore gli auguri a Thor ed Hulk. Speriamo che possiate godere di questa storia piena di violenza!

Il primo albo del crossover tra Hulk e Thor sarà venduto il 27 aprile negli Stati Uniti.