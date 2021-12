Hawkeye: l’apparizione del sorprendente personaggio finale non era prevista in origine

Ora che Hawkeye si è concluso gli appassionati possono fare un bilancio della serie TV, pronunciandosi anche sulla sorprendente apparizione del personaggio finale, che ha combattuto contro i protagonisti per un’ultima puntata ricca di scontri e momenti vivaci. Ma, secondo il regista Rhys Thomas l’apparizione del boss finale all’inizio non era stata contemplata (ATTENZIONE, SEGUONO SPOILER).

Ecco le parole di Rhys Thomas sull’apparizione finale di Hawkeye, e sul fatto che non fosse inizialmente stata considerata:

Quando ho iniziato a lavorare sullo show la presenza di Kingpin non era contemplata, ma allo stesso tempo sentivo come se non fosse così lontana. Stavamo sempre a girare attorno a questo grosso e cattivo personaggio, però c’è stato un momento in cui uno dei produttori della Marvel ha detto:”Ecco cosa faremo”. Si trattava di un progetto più ampio che avrebbe creato anche un incrocio con Spider-Man: No Way Home, e non sapevo esattamente cosa stessero facendo. Hanno fatto un grande lavoro tenendo tutti in silenzio, ed era una cosa fatta per la vostra sicurezza. Molti pensano che ci sia questa stanza in cui viene pianificato tutto, e invece capita che tu stai lavorando al tuo show, e nel frattempo ti danno delle informazioni che servono per andare avanti.