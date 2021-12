Ghost Rider: Norman Reedus sta condividendo tutti i post dei fan che lo vogliono nel ruolo

Norman Reedus sta utilizzando il suo profilo Twitter per alimentare le voci che lo vorrebbero come prossimo Ghost Rider.

Anziché spegnere le voci che vorrebbero Norman Reedus come il prossimo Ghost Rider del Marvel Cinematic Universe, l’attore starebbe alimentando i rumor, e sul suo profilo Twitter sono diverse le condivisioni di post con news e segnalazioni dei fan che non vedrebbero l’ora di potersi gustare sul grande schermo Reedus nei panni del supereroe.

Addirittura alcuni appassionati avrebbero fatto partire una petizione per avere Norman Reedus come Ghost Rider. Vedremo se prima o poi i rumor che parlano dell’ingaggio di un interprete per la parte saranno confermati, e se il nome sarà proprio quello di Norman Reedus. Fino ad ora il character è stato interpretato da Nicolas Cage e Gabriel Luna.

Qualche tempo fa parlando a Comicbook.com l’attore aveva espresso la volontà d’interpretare Ghost Rider. Ecco le sue parole:

Ci sono state delle conversazioni a riguardo per anni, e vorrei tanto fare questo personaggio. E magari anche al fianco del Punisher di Jon Bernthal sarebbe ancora più divertente (ex protagonista di The Walking Dead ndr). Sarebbe grandioso, chiamate qualcuno per rendere concreta questa cosa, perché voglio un teschio in fiamme al posto della faccia, ed una catena tutta intorno. Fantastico.

Potrebbero interessarti queste news dedicate a Norman Reedus come Ghost Rider: