Tom Holland è tra i pochissimi attori che hanno recitato in quattro film da un miliardo d’incassi

Grazie agli incassi di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland è tra i dodici attori che hanno partecipato almeno a quattro film da un miliardo d'incassi.

Grazie a Spider-Man: No Way Home l’interprete Tom Holland è entrato a far parte di una cerchia molto ristretta di attori che hanno ottenuto oltre un miliardo d’incassi grazie alle partecipazioni a quattro film. Prima di No Way Home i film a cui Holland aveva partecipato capaci di ottenere un miliardo d’incassi erano tre, e solo quaranta attori potevano vantare questo risultato. Da poco Tom Holland è entrato in una cerchia ancora più ristretta.

La lista degli attori che hanno partecipato almeno a quattro film capaci di raggiungere il miliardo di dollari comprende anche, oltre a Tom Holland: Robert Downey Jr. (presente in sei film), Samuel L. Jackson (sei film), Chris Evans (cinque film), Scarlett Johansson (cinque film), Don Cheadle (cinque film), Andy Serkis (cinque film), Mark Ruffalo (quattro film), Chris Hemsworth (quattro film), Jeremy Renner (quattro film), Lupita Nyong’o (quattro film), Anthony Daniels (quattro film).

Spider-Man: No Way Home con Tom Holland ha da poco superato il miliardo di dollari. Questa è la sinossi del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.