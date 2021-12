“Non esiste un’app peggiore per la privacy di Telegram”, parola del fondatore di Signal

«Se si parla di privacy e raccolta dei dati, non esiste un prodotto peggiore di Telegram», a dirlo è Moxie Marlinspike, fondatore di Signal. «Personalmente ritengo completamente inconcepibile che praticamente ogni media descriva Telegram come un’app protetta da crittografia».

Marlinspike, in un lungo thread su Twitter diviso in nove post, ha spiegato che ogni singola informazione postata dagli utenti viene inviata, in chiaro, senza crittografia, nei server di Telegram. “I dati vivono nei server di Telegram, non sul tuo telefono”. E in effetti, a differenza di WhatsApp e Signal – che utilizzano entrambi il protocollo Open Whisper -, Telegram non protegge di default i messaggi degli utenti utilizzando la crittografia end-to-end, l’opzione deve essere abilitata manualmente dagli utenti – che tuttavia potrebbero non essere a conoscenza del problema.

It's amazing to me that after all this time, almost all media coverage of Telegram still refers to it as an "encrypted messenger."

Telegram has a lot of compelling features, but in terms of privacy and data collection, there is no worse choice. Here's how it actually works:

1/

— Moxie Marlinspike (@moxie) December 23, 2021