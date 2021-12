Morbius durerà quasi due ore, superata la durata di Venom 2

Il prossimo film Sony-Marvel che racconterà un nuovo personaggio dello Spider-Verso sarà Morbius, atteso per l’uscita in Italia il 3 febbraio, e da poco è stata rivelata la durata del film che sarà di un’ora e 48 minuti, dieci minuti in più rispetto a Venom – La Furia di Carnage.

La durata pari a quasi due ore di Morbius ripristina degli standard di minutaggio più usuali per i lungometraggi Marvel, considerando che Venom 2 con la sua ora e mezza è stato uno dei film con minutaggio più basso tra i cinecomics tratti da storie della Casa delle Idee.

Il film, diretto da Daniel Espinosa, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, vede nel cast anche Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar Jared Leto. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.