La Ruota Del Tempo: due making of sulla colonna sonora

In una serie fantasy sono immancabili le musiche evocative e, perché no, qualche canzone epica: il cast e parte della crew della serie Prime Video La Ruota Del Tempo discute proprio di questo aspetto nei due dietro le quinte ufficiali pubblicati su YouTube, con gli interventi, tra gli altri, della Produttrice Esecutiva Marigo Kehoe, di Mark Holding (Production Sound Mixer), Lorne Balfe (Compositore), Allison Russell (Musicista e compositrice) e Peter Cox (Cantante).

La serie di romanzi a cui si ispira la serie è stata ideata e iniziata da Robert Jordan, per poi rimanere incompiuta per lungo tempo a causa del decesso dell’autore, per poi essere infine completata da Brandon Sanderson con gli ultimi tre libri.

Nel cast della serie ritroviamo Nynaeve al’Meara (Zoë Robins), Matrim Cauthorn (Barney Harris), Lan Mandragoran (Daniel Henney), Moiraine Damodred (Rosamund Pike), Egwene al’Vere (Madeleine Madden), Perrin Aybara (Marcus Rutherford) e Rand al’Thor (Josha Stradowski).

