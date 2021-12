Hellboy: Ron Perlman parla del terzo capitolo mai realizzato

Guillermo del Toro, lo sappiamo, ha quasi più progetti (purtroppo) non realizzati nel suo passato che film all’attivo, nella sua pur prolificissima carriera. Tra questi annoveriamo, senza dubbio, il terzo capitolo della saga di Hellboy, cassato in favore di un reboot (fallimentare) perché troppo costoso nella visione originale del regista. L’interprete del personaggio, Ron Perlman, condivide ora alcuni pensieri e retroscena sul film mai realizzato.

Intervistato in previsione dell’uscita del nuovo film di del Toro, La fiera delle illusioni – Nightmare Alley, in cui ha anch’egli una parte, Perlman ha dichiarato:

Mi sono abbastanza ossessionato col realizzare il terzo capitolo, perché sono una delle poche persone che sa cosa voleva davvero fare Guillermo col terzo capitolo. La saga di Hellboy era stata sempre pensata come una trilogia. Avete visto l’inizio, avete visto la parte centrale, ma non avete visto il finale. E il finale doveva risolvere tutti gli aspetti a proposito delle creature mitologiche introdotte nei primi due film. Il risultato sarebbe stato drammatico, super violento, di natura biblica, con mitologia greca. Un vero peccato per gli spettatori, che sono stati con noi per i primi due film e sono stati privati del vedere quel finale, perché sarebbe stato un gran bel finale.

Per continuare:

Non è che fossi ansioso di rimettermi tutto quel trucco e lavorare così tanto come ho dovuto, per la parte di un supereroe. Avevo cinquantasette anni quando ho fatto il secondo film, ma ho pensato che fosse qualcosa che dovevamo ai fan. È stata una di quelle cose [il terzo film] per cui non riuscivamo mai a mettere d’accordo le agende di tutti per lavorarci assieme e non è mai accaduta.

Ho fatto pace col fatto che sia una storia ormai chiusa. Ma del resto, sono certo che nel 1947, nessuno di quelli che lavoravano al primo Nightmare Alley pensavano che ci sarebbe stata una versione 2021. Quindi mai dire mai, no? Qualcuno potrebbe riprenderlo prima o poi e finire la trilogia. Spero che la finiscano. Spero che la sceneggiatura di Guillermo sia quella che utilizzeranno per concluderla. Che la diriga lui o meno. Che io sia Helboy o no non importa. È semplicemente un cerchio che deve chiudersi.